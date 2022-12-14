Песков назвал главную задачу российских военных

Россия продолжает спецоперацию

Первоочередной задачей российских военных в настоящее время является защита людей в ЛНР и ДНР. Об этом в среду, 14 декабря, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля напомнил про непростую ситуацию в Донецке — на этом, по его словам, прежде всего сейчас концентрируются наши военные.

Что касается заявления врио главы ДНР Дениса Пушилина о том, что Чернигов и Одесса "должны быть освобождены", здесь "все зависит от выбора граждан, от решения людей", отметил Песков.

Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что специальная военная операция продолжается, сообщает "Интерфакс".

Ранее Дмитрий Песков рассказал, что игнорирование Минских соглашений западными партнерами стало предтечей специальной военной операции, которую начала Россия. По словам представителя Кремля, со временем стало понятно, что Украина и западные страны, выступившие гарантами выполнения соглашений, обманывают Россию. Это и стало одной из причин для начала СВО.

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