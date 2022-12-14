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Кремль предупредил о последствиях поставок Patriot Украине

13:56
  • среда
  • 14 декабря 2022

США могут отправить эти комплексы на Украину

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду, 14 декабря, выразил согласие с мнением заместителя председателя Совбеза Дмитрия Медведева о том, что системы Patriot в случае доставки их из США на Украину станут законной целью для российских военных.
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Представитель Кремля, комментируя высказывание Медведева, отметил, что, "безусловно", так и произойдет.

При этом Песков призвал пока воздержаться от комментариев насчет вероятных поставок комплексов Patriot на Украину, поскольку пока "это все сообщения СМИ", а "в наше время сообщения СМИ – вещь ненадежная".

Пресс-секретарь главы государства призвал дождаться официальной информации по этому вопросу, сообщает РИА Новости.

Ранее источники рассказали, что Соединенные Штаты завершают консультации по вопросу отправки Украине систем противоракетной обороны (ПРО) Patriot. План отправки Украине Patriot должен получить одобрение главы Пентагона Ллойда Остина, после чего документ поступит на подпись американскому президенту Джо Байдену. По сведениям источников, Байден подпишет этот план, а официальное заявление по этому поводу может быть сделано уже на этой неделе.

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