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Минсельхоз рассказал о ситуации с ценами на продукты в России

13:55
  • среда
  • 14 декабря 2022

При необходимости будут приняты дополнительные меры

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев заявил на правительственном часе в Госдуме, что темпы роста цен на продукты в России - ниже мировых.

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"В целом действующий комплекс мер позволяет говорить об относительной стабильности в данном вопросе", - добавил глава Минсельхоза (цитата по "Интерфаксу").

Он добавил, что при необходимости будут приняты дополнительные меры.

По словам Патрушева, российское продовольствие знают и ценят во всем мире, это результат многолетней работы - в том числе с помощью государственных информационных систем.

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