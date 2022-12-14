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С Собчак хотят взыскать 3 миллиона рублей за установку каминов

14:10
  • среда
  • 14 декабря 2022

Иск поступил в Хамовнический суд Москвы

На телеведущую Ксению Собчак подали в суд за неуплату трех миллионов рублей за установку каминов в доме.

Документ зарегистрирован в Хамовническом суде Москвы, сообщила ТАСС его пресс-секретарь Анна Локтева.

Иск заявила предприниматель Елена Лякишева, с которой в 2020 году Собчак заключила договор об установке и введении в эксплуатацию трех каминов в своем доме - на веранде, в спальне и в гостиной. Телеведущая внесла предоплату, но по завершении работ якобы не оплатила остальную часть работ.

В суд направлен иск на 3 миллиона 30 тысяч 671 рубль. В эту сумму входит не только изначальная неоплаченная сумма, но и проценты за просрочку платежа.

Собчак пока никак не прокомментировала иск.

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