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Молдавия обвинила Россию в ведении информационной войны

14:21
  • среда
  • 14 декабря 2022

В Кишинёве заявили об активизации "новых агентов влияния"

Руководитель молдавской Службы информации и безопасности Александр Мустяца заявил, что Россия организовала информационную войну против Молдавии.
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По утверждению главы спецслужбы, "активизируется то, что мы называем новыми агентами влияния". Мустяца заявил, что "есть люди из общественно-политического сектора, которые пытаются влиять на общественное мнение, используя фейки и манипуляции". При этом такие действия якобы координируются из единого центра в Москве.

Мустяца заверил, что значительная часть таких "агентов влияния России" известна молдавским властям, над их нейтрализацией работают компетентные ведомства, чтобы противостоять рискам для Молдавии, сообщает ТАСС.

Ранее американские СМИ со ссылкой на некие "полученные разведкой" документы и интервью с "осведомленными источниками" заявили, что Россия пыталась свергнуть правительство Молдавии. Якобы есть подтверждения того, что ФСБ направила команду российских политтехнологов для консультирования лидера оппозиционной партии "Шор" и организатора протестов в Молдавии Илана Шора.

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