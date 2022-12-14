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Наследство Бориса Моисеева оспорит его брат

14:08
  • среда
  • 14 декабря 2022

Артист скончался 27 сентября в возрасте 68 лет

Брат Бориса Моисеева Маркс Толкач будет в суде оспаривать распределение наследства артиста, передает РИА Новости со ссылкой на адвоката Александра Добровинского.
Источник рассказал о начале проверки в связи со смертью Бориса Моисеева

"Со слов господина Толкача, весь объем документов, согласно которому Борис Моисеев был лишен своих активов, а Маркс Толкач наследства, были составлены под давлением и/или ничтожны", - сказал он.

Как добавил юрист, действия получивших активы Бориса Моисеева заинтересованных лиц должны быть рассмотрены следствием. Речь, по словам Добровинского, идет о крупных суммах.

Певец, танцовщик и актер Борис Моисеев скончался 27 сентября в возрасте 68 лет. У заслуженного артиста России остановилось сердце. Похороны прошли 2 октября на Троекуровском кладбище в Москве.

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