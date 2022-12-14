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Шольц предостерег членов ЕС от помех общей внешней политике

14:40
  • среда
  • 14 декабря 2022

Политик не уточнил, кого именно имеет в виду

Никто из членов Европейского союза не должен пытаться ограничить внешнеполитическую дееспособность сообщества. Такое заявление в среду, 14 декабря, сделал канцлер ФРГ Олаф Шольц.
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Политик напомнил о планах Евросоюза выделить в 2023 году 18 млрд евро Украине, а также отметил, что страна "уже сейчас должна быть в состоянии преодолеть зиму".

При этом Шольц заявил "на будущее", что "если кто думает, что может использовать основные ценности ЕС, которым выразили приверженность все страны — члены сообщества, против внешнеполитической дееспособности ЕС, то у него это не получится".

При этом германский канцлер не стал уточнять, кому именно адресовано его предупреждение, сообщает ТАСС.

Евросоюз усиливает давление на Венгрию из-за ее самостоятельной политики и позиции по Украине, а также критики санкционной политик ЕС. Большинство стран ЕС согласовали заморозку свыше 6 млрд евро, которые причитались Будапешту. Официальная причина — Венгрия якобы прилагает мало усилий для борьбы с коррупцией.

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Олаф Шольц
Олаф Шольц
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