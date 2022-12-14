NYT: заговорщики планировали убийство канцлера Германии

Во время обысков было обнаружено более ста соглашений о неразглашении

Как сообщила газета New York Times со ссылкой на источники, заговорщики планировали убийство канцлера Германии Олафа Шольца во время переворота.

"Во время обысков было обнаружено более ста соглашений о неразглашении, в которых подписавшиеся поклялись сохранять секретность планов группы, включающих нападение на немецкий парламент и арест его членов, а также убийство канцлера", - говорится в материале.

Ранее Генпрокуратура Германии сообщила о задержании россиянки по подозрению в подготовке госпереворота. Всего в рамках этого дела в Германии задержали 25 человек. В отношении еще 27 проводятся следственные действия. В одиннадцати федеральных землях прошли масштабные рейды.

Сам Шольц заявил, что Германия "способна предотвратить такие нарушения закона".

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