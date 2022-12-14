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Саакашвили снова объявил голодовку

14:51
  • среда
  • 14 декабря 2022

Из-за запрета участвовать в суде дистанционно

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили снова объявил голодовку.

Об этом в среду, 14 декабря, сообщил его адвокат Шалва Хачапуридзе. На такой шаг политик пошел из-за того, что ему не дали принять участие в суде дистанционно.

"Сегодня мне было отказано в самом элементарном праве - присутствовать на собственном судебном процессе. Это нарушение всех грузинских и международных прав. Поэтому я вынужден прибегнуть к крайней форме протеста - голодовке", - зачитал Хачапуридзе письмо Саакашвили.

Ранее стало известно, что пенитенциарная служба Минюста Грузии не предоставила Саакашвили возможности принять участие в заседании суда по видеосвязи.

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