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Еврокомиссия перечислила Украине 500 млн евро

14:58
  • среда
  • 14 декабря 2022

Это третий транш макрофинансовой помощи

Еврокомиссия (ЕК) перечислила Украине в среду, 14 декабря, 500 млн евро в рамках согласованной макрофинансовой помощи, рассказала представитель пресс-службы Еврокомиссии.
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Это третий и последний транш в 500 млн евро в рамках 5 млрд евро исключительной макрофинансовой поддержки Украине.

Как уточнил исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, эти 500 млн евро выделяются в форме кредитов на льготных условиях, сообщает РИА Новости.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала, что объем финансовой поддержки Украины со стороны Евросоюза с 2014 по 2022 годы достиг 90 млрд евро. Кроме того, члены Евросоюза согласовали выделение Украине в 2023 году по 1,5 млрд евро ежемесячно — в совокупности 18 млрд евро.

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