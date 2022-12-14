Иран анонсировал поставки автомобилей в Россию

Москва и Тегеран ведут переговоры по этому вопросу

Россия и Иран ведут диалог по поставкам автомобилей иранского производства на российский рынок. Об этом рассказал в среду, 14 декабря, посол Ирана в Москве Казем Джалали.

Дипломат отметил, что некоторые российские автомобили присутствуют на иранском рынке, а также выразил надежду на то, что "как можно скорее автомобили иранского производства тоже смогут присутствовать на российском".

Джалали рассказал, что стороны также обсуждают тему совместного производства автомобилей, Тегеран надеется на успех и на этом направлении.

Как заявил иранский посол, "диалог идет по этому вопросу, и мы претворим это взаимодействие в жизнь", сообщает ТАСС.

Ранее иранский вице-министр нефти Азим Калантариасл рассказал, что Иран хочет наращивать сотрудничество с Россией в сфере развития технологий. Политик напомнил о продолжительном российско-иранском сотрудничестве и о том, что у Москвы и Ирана "есть история", а также возможности это сотрудничество не только развивать, но и укреплять.

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