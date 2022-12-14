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ВС России взяли под контроль основную часть населенного пункта Водяное

15:06
  • среда
  • 14 декабря 2022

На купянском направлении уничтожено до 100 украинских военнослужащих

Министерство обороны России сообщило в ходе брифинга в среду о взятии под контроль основной части населенного пункта Водяное на донецком направлении.

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На купянском направлении в Харьковской области уничтожено до 100 украинских военнослужащих. Кроме того, отбиты контратаки четырех штурмовых групп ВСУ на южно-донецком направлении.

Также стало известно, что ВС России поразили пункт управления оперативно-тактической группировки войск ВСУ "Лиман" в районе Краматорска в ДНР, нанесли удары по колоннам ВСУ в ДНР для пресечения переброски резервов противника.

При этом российские войска сорвали контратаки трех штурмовых групп ВСУ, выдвигавшихся в направлении двух населенных пунктов в ЛНР.

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