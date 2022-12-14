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Теракт в Запорожье оставил без света 10 тысяч жителей Бердянска

15:21
  • среда
  • 14 декабря 2022

Взорваны подстанция и ЛЭП

Украинские диверсанты подорвали опору ЛЭП и подстанцию в  Бердянске Запорожской области. Более 10 тысяч жителей города остались без света, сообщил врио главы администрации города Александр Сауленко.

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"Прихвостни украинских оккупантов подорвали трансформаторную подстанцию путем закладки безоболочного взрывного устройства у входа и опору ЛЭП в прибрежной зоне, установив на ней накладные заряды в виде тротиловых шашек", - написал Сауленко в Telegram.

Уточняется, что на месте теракта обнаружены улики, которые указывают на причастность к преступлению конкретных людей. Подозреваемых разыскивают. В Бердянске обесточены микрорайон Коса, часть микрорайонов 8 Марта и Колония. Энергетики работают над устранением последствий взрывов.

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