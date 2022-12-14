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Украина объявила о принятии всех законов для вступления в Евросоюз

15:38
  • среда
  • 14 декабря 2022

В июне страна получила статус кандидата на членство в ЕС

Украинский парламент принял все законопроекты, необходимые для выполнения страной рекомендаций Еврокомиссии по вступлению в Евросоюз. Об этом в среду, 14 декабря, рассказал спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук.
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Политик заявил, что Верховная рада Украины "выполнила свою часть работы" и приняла все необходимые системные законопроекты для выполнения рекомендаций Европейской комиссии.

Как уточнил Стефанчук, были приняты законопроекты в области положения национальных меньшинств, борьбы с отмыванием денег, проведения судебной реформы, а также реформы Конституционного суда Украины, сообщает РИА Новости.

Ранее премьер-министр Албании Эди Рама заявил, что "расширение ЕС — это совершенно жульнический процесс, все решения откладываются до бесконечности под надуманными предлогами". Политик предложил Украине не питать иллюзий относительно скорого вступления в Евросоюз, напомнив, что Северная Македония является кандидатом 17 лет, Албания — восемь лет.

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