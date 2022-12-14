Российские войска разбили колонну резервов ВСУ в ЛНР

Весь сегодняшний день практически в каждом регионе Украины звучала воздушная тревога

На донецком направлении в результате наступательных действий наших войск почти полностью взят под контроль населенный пункт Водяное. Кроме этого, за сутки успешно отражены все контратаки штурмовых групп ВСУ, пресечена переброска резервов противника и уничтожен крупный склад боеприпасов. Там хранилось порядка 5 тысяч снарядов к артиллерийским системам и установкам "Град". Высокоточным ударом поражен пункт управления украинской оперативно-тактической группировки "Лиман".

На карте военнослужащие Народной милиции ЛНР показывают украинские позиции, которые в настоящий момент очень мешают наступлению российских войск на лисичанском направлении. Для ударов по позициям ВСУ подойдут пушки Д-20. Батарея делает несколько залпов. Наступающая пехота просит помочь разбить украинский блиндаж, откуда ведется очень плотный оборонительный огонь. Артиллеристы передают, что они готовы.

Цель находится на удалении в 5 с половиной километров. Огонь ведется из крупнокалиберной зенитки по навесной траектории. Передовая группа пехоты передала, что в районе вражеского блиндажа наблюдает черный дым. Слышны взрывы. Орудие необходимо убрать с открытой местности, чтобы не попасть под ответный огонь.

Таким образом возле населенного пункта Червоная Диброва Луганской народной республики еще были уничтожены несколько диверсионных групп, пытавшиеся найти слабые места в обороне российских подразделений.

Представитель Минобороны России Игорь Конашенков: "На краснолиманском направлении огнем артиллерии и активными действиями российских войск сорваны контратаки трех штурмовых групп ВСУ, выдвигавшихся в направлении населенных пунктов Площанка и Кременная Луганской народной республики. В районе населенного пункта Стельмаховка Луганской народной республики нанесено огневое поражение колонне резервов ВСУ".

На юге Донецкой народной республики четыре штурмовые группы ВСУ пытались контратаковать в направлении Павловки, Новомайорского и Нескучного. Были встречены артиллерийским огнем. В Артемовске российские подразделения контролируют территории нескольких заводов, которые находятся на восточных окраинах города. Оттуда разворачивается наступление вглубь населенного пункта. Продвижение поддерживает артиллерия, авиация и танки. Работают по целям, которые указывают штурмовые отряды.

Весь сегодняшний день практически в каждом регионе Украины звучала воздушная тревога. В Киеве сообщают об ударах, которые были нанесены при помощи беспилотных летательных аппаратов. По имеющейся информации - из Соледара украинское командование отводит часть своих подразделений. Точнее, то, что от них осталось. Потери батальонов - до 70 процентов убитыми и ранеными. А резервов почти нет. Дыры в обороне пытаются заткнуть отрядами территориальной обороны. Как заявил в Киеве заместитель министра обороны, у армии есть потребность в восстановлении военных, которые получили ранения. Поэтому на Украине начнется новая волна мобилизации. Сразу после Нового года.

Дмитрий Гусев, Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр"

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