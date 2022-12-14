Курс на недопущение мира: западные миллионы рекой текут в Киев

Европа при этом сильно страдает от своих же санкций

Причина роста международной напряженности - в стремлении коллективного Запада всеми правдами и неправдами сохранить свое ускользающее доминирование. Но формирование многополярного мира неизбежно. Так прокомментировал текущую ситуацию министр иностранных дел нашей страны Сергей Лавров. Власти ЕС и США теряют авторитет и в глазах собственных граждан. Так более половины американцев не хотят видеть Джо Байдена кандидатом в президенты в 2024 году. В надежде поднять свой рейтинг глава Белого дома даже подписал указ о признании однополых браков на всей территории страны.

Все мировые проблемы - ничто, сексуальная свобода - все. Видимо, такими соображениями в эти непростые времена руководствовался президент Байден, подписывая закон, легализующий однополые союзы. Обоснование привел вроде бы глубокомысленное, а по факту свалил все в одну кучу: "Сегодня я подписываю закон об уважении брака. Расизм, антисемитизм, гомофобия, трансфобия - все они связаны. Но противоядием от ненависти является любовь. Этот закон и любовь, которую он защищает, наносят удар ненависти во всех ее проявлениях".

Некоторые штаты США, где все еще сохранялись нормальные взгляды на любовь, теперь по сути вне закона. Однополые браки там теперь придется признавать.

В соседней Канаде однополые браки по всей стране признали существенно раньше, чем в США. А теперь сделали очередной шаг - федерация фигурного катания разрешила однополые дуэты в фигурном катании. В правилах вместо определений "мужчина" и "женщина" будут использовать понятия "фигурист А" и "фигурист Б" или "партнеры". Когда пройдут первые подобные соревнования, пока неизвестно, но дурной пример заразителен. Для некоторых.

Так, Украина в своем стремлении во всем подражать западным кураторам готовится узаконить браки между секс-меньшинствами. А там и до фигурного катания недалеко. Словно других проблем в стране сегодня нет. Завтра, например, Европарламент будет голосовать по резолюции о признании голодомора на Украине геноцидом. Киев упорно делает вид, что якобы не знает: в 1932-33 годах голод охватил многие регионы СССР. Только в РСФСР погибло около 2,5 миллиона человек. Историки давно доказали: никакого национального аспекта у этой трагедии не было - так сложились экономические условия и природные факторы.

Но Украина продолжает настаивать, чем в очередной раз подвела "единую Европу" к расколу. Так, Бундестаг ФРГ ранее признал голодомор на Украине геноцидом, а, например, правительство Великобритании делать это отказалось.

"Давно устоявшаяся позиция правительства Великобритании заключается в том, что компетентные суды должны решать вопрос о признании геноцида, а не правительства или другие несудебные органы. Но наша позиция не означает отказа считать голодомор ужасающей трагедией и важной частью истории Украины и Европы", - сказал Дэвид Ратли, заместитель главы МИД Великобритании.

В любом случае голосование в Европарламенте вряд ли будет беспроблемным. И куда более показательным стало другое признание, прозвучавшее из Туманного альбиона. Как бы ни твердили на Западе, что военные НАТО не воюют на Украине, они там есть - и уже давно. Газета Times сообщает: по информации замглавы британского Генштаба Роберта Магоуэна, 350 британских морских пехотинцев прибыли на Украину еще в начале этого года. Сперва якобы эвакуировали персонал английского посольства.

"В апреле они вернулись в страну, чтобы восстановить дипломатическую миссию, обеспечивая защиту важнейшего персонала. На обоих этапах они поддерживали другие незаметные операции в чрезвычайно чувствительной обстановке и с высоким уровнем политического и военного риска", - говорится в статье.

Запад, все еще пытаясь отрицать очевидное, одновременно все глубже вязнет в паутине своей политики по Украине. Канцлер ФРГ пригрозил всем противникам поддержки Киева и в первую очередь Венгрии, пообещав лишить ее финансирования на 7,5 миллиарда евро. Шольца, по его словам, очень беспокоит все то же пресловутое европейское единство. Последние в этом году 500 миллионов евро помощи Еврокомиссия все-таки выделила, но голосов, критикующих эту политику, становится все больше.

"Миллиарды европейских денег, выделенных на помощь Украине, далеко не подарок, а заем, который она не в состоянии погасить. Условием еврокредитов является обязательство Украины поддерживать демократию и верховенство закона. Но после открытия золотой жилы Зеленский запретил большинство оппозиционных партий и СМИ и пошел атакой на профсоюзы и права рабочих. При этом миллионы как текли, так и текут рекой. Евросоюз, похоже, взял курс на недопущение мира и продолжение конфликта во что бы то ни стало", - заявила Клэр Дейли, депутат Европарламента от Ирландии.

И не только Евросоюз взял такой курс. В ближайшее время США намерены поставить Украине столь вожделенные Киевом комплексы ПВО Patriot. И неважно, что это дорогущая система, показавшая свою несостоятельность, в частности, в Саудовской Аравии. Свои миллиарды оборонно-промышленный комплекс США все равно получит. А наша страна, в свою очередь, как заявили в российском руководстве, получит законную возможность атаковать цели в виде Patriot. И вопрос здесь лишь в том - кто хочет продолжения конфликта. При этом Штаты далеко, а Европа, чем дольше он будет длиться, все больше будет страдать от собственных же санкций.

В Британии из-за нехватки денег бастуют транспортники, медики, сотрудники почты. Появился даже своеобразный календарь. Видимо, чтобы люди знали, куда лучше не ходить в эти дни.

Алексей Платонов, "ТВ Центр"

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