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"Без всяких вопросов": Путин сделал прививку от гриппа

17:52
  • среда
  • 14 декабря 2022

За три месяца привились почти 52% населения России

Заболеваемость ковидом в России снизилась в пять раз по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом на совещании кабмина Владимиру Путину сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает "ТВ Центр".

Попова объяснила, как сделать прививку от гриппа по завершении массовой вакцинации
В России растет заболеваемость гриппом и ОРВИ

Каждый день в нашей стране проводится до 300 тысяч тестов на коронавирус. Но основная проблема сейчас - не ковид, а свиной грипп, который свирепствовал в 2009-10 годах, и ОРВИ. Еженедельный рост этих заболеваний достигает 35%.

Правда, есть и хорошая новость: свиной грипп полностью совпадает с вакцинным штаммом, а значит, четыре российские прививки и действующие лекарства могут полностью противостоять этой болезни. Ситуация, по словам Поповой, находится под контролем на всей территории страны. Так, в начале декабря созданы два новых органа Роспотребнадзора - в Луганской и Донецкой народных республиках. Там рост заболеваемости гриппом аналогичен общей тенденции в России.

Попова: В рамках подготовки к сегодняшней ситуации были проведены мероприятия по вакцинации населения против гриппа. Все вакцины были изготовлены в срок. С сентября мы начали вакцинацию, за три месяца было привито почти 52% населения России. Это 75 млн 100 тыс. человек. Сегодня мы можем говорить о высокой эффективности вакцинации, потому что среди заболевших лабораторно-подтвержденным гриппом количество привитых - чуть больше 300. Это меньше одного процента, говорит об эффективности наших мер.

Путин: Помните, я несколько дней назад спрашивал вас, нужно делать прививку или нет. Вы мне сказали: "Да, надо сделать". Вот докладываю: вчера сделал. Всем коллегам тоже советую. Сегодня занимался спортом с утра в обычном режиме. Все нормально. Без всяких вопросов.

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