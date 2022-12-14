"Без всяких вопросов": Путин сделал прививку от гриппа

За три месяца привились почти 52% населения России

Заболеваемость ковидом в России снизилась в пять раз по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом на совещании кабмина Владимиру Путину сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает "ТВ Центр".

Каждый день в нашей стране проводится до 300 тысяч тестов на коронавирус. Но основная проблема сейчас - не ковид, а свиной грипп, который свирепствовал в 2009-10 годах, и ОРВИ. Еженедельный рост этих заболеваний достигает 35%.

Правда, есть и хорошая новость: свиной грипп полностью совпадает с вакцинным штаммом, а значит, четыре российские прививки и действующие лекарства могут полностью противостоять этой болезни. Ситуация, по словам Поповой, находится под контролем на всей территории страны. Так, в начале декабря созданы два новых органа Роспотребнадзора - в Луганской и Донецкой народных республиках. Там рост заболеваемости гриппом аналогичен общей тенденции в России.

Попова: В рамках подготовки к сегодняшней ситуации были проведены мероприятия по вакцинации населения против гриппа. Все вакцины были изготовлены в срок. С сентября мы начали вакцинацию, за три месяца было привито почти 52% населения России. Это 75 млн 100 тыс. человек. Сегодня мы можем говорить о высокой эффективности вакцинации, потому что среди заболевших лабораторно-подтвержденным гриппом количество привитых - чуть больше 300. Это меньше одного процента, говорит об эффективности наших мер.

Путин: Помните, я несколько дней назад спрашивал вас, нужно делать прививку или нет. Вы мне сказали: "Да, надо сделать". Вот докладываю: вчера сделал. Всем коллегам тоже советую. Сегодня занимался спортом с утра в обычном режиме. Все нормально. Без всяких вопросов.

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