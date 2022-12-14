В Европарламенте вручили представителям Украины премию Сахарова

Брюссель ежегодно присуждает премию "За свободу мысли"

В Европарламенте в среду, 14 декабря, прошла церемония вручения премии "За свободу мысли" имени Андрея Сахарова. Награда названа в честь советского физика, одного из лидеров правозащитного движения в СССР.

Спикер Европарламента Роберта Метсола вручила премию представителям украинского народа. Во время церемонии был показан документальный фильм, посвященный украинскому конфликту, а также видеообращение президента Украины Владимира Зеленского, сообщает ТАСС.

Европарламент ежегодно присуждает премию имени Сахарова людям или организациям, которые, по его мнению, защищают права человека. Денежная составляющая премии равна 50 тысячам евро, сообщает ТАСС.

В октябре стало известно, что в число номинантов на премию Сахарова попали президент Украины Владимир Зеленский, "храбрый народ Украины" и основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"