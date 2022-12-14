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Объявлено о старте регулярного авиасообщения с вотчиной Деда Мороза

15:43
  • среда
  • 14 декабря 2022

Первый рейс отправится 25 декабря

Возобновляется регулярное авиасообщение с вотчиной Деда Мороза. Реконструкция аэропорта Великого Устюга завершена, первый рейс отправится 25 декабря, сообщил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

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"Символично, что аэропорт мы открываем в преддверии Нового года. Это значит, что в этом году еще больше туристов смогут побывать на родине главного зимнего волшебника страны", – написал Кувшинников в Telegram.

Губернатор добавил, что разрешение на ввод в эксплуатацию воздушной гавани получено 14 декабря, на встрече с руководителем Федерального агентства воздушного транспорта Александром Нерадько.

Сообщается, что самолеты на вотчину Деда Мороза будут летать пять раз в неделю. Из Москвы и Санкт-Петербурга также удобно добираться в Великий Устюг через Череповец, стыковочными рейсами.

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