Объявлено о старте регулярного авиасообщения с вотчиной Деда Мороза

Первый рейс отправится 25 декабря

Возобновляется регулярное авиасообщение с вотчиной Деда Мороза. Реконструкция аэропорта Великого Устюга завершена, первый рейс отправится 25 декабря, сообщил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

"Символично, что аэропорт мы открываем в преддверии Нового года. Это значит, что в этом году еще больше туристов смогут побывать на родине главного зимнего волшебника страны", – написал Кувшинников в Telegram.

Губернатор добавил, что разрешение на ввод в эксплуатацию воздушной гавани получено 14 декабря, на встрече с руководителем Федерального агентства воздушного транспорта Александром Нерадько.

Сообщается, что самолеты на вотчину Деда Мороза будут летать пять раз в неделю. Из Москвы и Санкт-Петербурга также удобно добираться в Великий Устюг через Череповец, стыковочными рейсами.

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