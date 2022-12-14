МИД рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Перу

Из-за начавшихся там протестов

Министерство иностранных дел России сообщило, что в последние дни в восьми регионах Перу и столице этой страны проходят протесты населения, сопровождаемые столкновениями с полицией, а также - перекрытием дорог, нападением на объекты транспортной и коммуникационной инфраструктуры.

Кроме того, в департаментах Апуримак, Куско и Арекипа закрыты аэропорты.

Сообщается о семи погибших, десятках раненых и пропавших без вести.

"В этой связи рекомендуем гражданам России воздержаться от поездок в Перу, не вызванных острой необходимостью", - уточнили в ведомстве.

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