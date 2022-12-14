В Москве усомнились в "истощении" западных арсеналов из-за Украины

Это часть кампании по стратегической дезинформации

Периодически появляющиеся сообщения об "исчерпавшихся" из-за Украины западных запасах оружия – ни что иное, как вбросы. Это часть кампании по стратегической дезинформации, считает директор Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко.

"В последние недели мы слышим заявления со стороны целого ряда западных политиков о том, что якобы арсеналы их армий иссякли, а возможности для дальнейших поставок Украине находятся на пределе. Полагаю, что указанные заявления являются элементами стратегической дезинформации", - цитирует Коротченко РИА Новости.

По мнению аналитика, Запад пытается внушить центрам принятия решений в России мысль, что украинская армия скоро прекратит сопротивление, так что нет необходимости в дальнейшей концентрации российских усилий в спецоперации. Однако в реальности возможности США, Великобритании, Франции и их военной промышленности весьма внушительны. Все поставки Киеву идут по согласованным планам и решениям, отметил эксперт. Коротченко считает, что Москве следует исходить из худших сценариев, чтобы эффективно противодействовать перевооружению украинской армии на западную технику.

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