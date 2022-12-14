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В Москве усомнились в "истощении" западных арсеналов из-за Украины

16:12
  • среда
  • 14 декабря 2022

Это часть кампании по стратегической дезинформации

Периодически появляющиеся сообщения об "исчерпавшихся" из-за Украины западных запасах оружия – ни что иное, как вбросы. Это часть кампании по стратегической дезинформации, считает директор Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко.

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"В последние недели мы слышим заявления со стороны целого ряда западных политиков о том, что якобы арсеналы их армий иссякли, а возможности для дальнейших поставок Украине находятся на пределе. Полагаю, что указанные заявления являются элементами стратегической дезинформации", - цитирует Коротченко РИА Новости.

По мнению аналитика, Запад пытается внушить центрам принятия решений в России мысль, что украинская армия скоро прекратит сопротивление, так что нет необходимости в дальнейшей концентрации российских усилий в спецоперации. Однако в реальности возможности США, Великобритании, Франции и их военной промышленности весьма внушительны. Все поставки Киеву идут по согласованным планам и решениям, отметил эксперт. Коротченко считает, что Москве следует исходить из худших сценариев, чтобы эффективно противодействовать перевооружению украинской армии на западную технику.

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