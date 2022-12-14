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Роспотребнадзор: свиной грипп является превалирующим в России

16:28
  • среда
  • 14 декабря 2022

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в стране растет на 35% в неделю

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила в ходе совещания с участием Владимира Путина в среду, что заболеваемость ОРВИ и гриппом в России растет чуть ли не на 35% в неделю.

В России растет заболеваемость гриппом и ОРВИ
Попова объяснила, как сделать прививку от гриппа по завершении массовой вакцинации

По словам руководителя ведомства, свиной грипп H1N1 вернулся в Россию спустя 6 лет и является превалирующим. На сегодня частично приостановлен учебный процесс почти в 600 школах и 12 тысячах классах.

Как уточнила Попова, четыре российские вакцины полностью противостоят распространенному в стране вирусу гриппа.

Что касается коронавируса, рост заболеваемости идет четвертую неделю и будет продолжаться. Сохраняется тестирование на уровне 250–300 тысяч в сутки.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко добавил, что в России развернуто почти 20 тысяч больничных коек для пациентов с коронавирусом.

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