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Путин поручил продолжить вакцинацию от ковида и гриппа

16:44
  • среда
  • 14 декабря 2022

Надо своевременно реагировать на изменение ситуации

Россияне должны быть защищены от гриппа и ковида. Вакцинацию от этих заболеваний необходимо продолжить, заявил президент России Владимир Путин.

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"У нас зима длинная, и начало весны тоже часто бывает холодным. Иммунизацию, вакцинацию надо продолжать, надо людей защищать от всех этих болезней", - сказал Путин на совещании с правительством.

Глава государства отреагировал на доклад министра здравоохранения: Михаил Мурашко сообщил, что основная масса иммунизации от гриппа закончилась. Путин отметил, что все равно нужно внимательно следить за тем, что происходит, и своевременно реагировать. Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее пояснила: несмотря на то, что массовая вакцинация от гриппа завершена, при желании, наличии медицинских показаний и назначении врача можно привиться в индивидуальном порядке, передает ТАСС.

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