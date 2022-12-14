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Названа дата старта подачи заявлений на универсальное пособие

17:28
  • среда
  • 14 декабря 2022

Закон о новой мере поддержки вступает в силу с 1 января 2023 года

Универсальное пособие для поддержи семей с детьми в возрасте до 17 лет вводится в России с 1 января 2023 года.  Подать заявление на выплату и назначение этого пособия малоимущие семьи и беременные женщины смогут подать с 28 декабря, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

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"Закон об этой мере поддержки вступает в силу с 1 января 2023 года. Для граждан будет обеспечена возможность заполнения электронных заявлений на портале государственных услуг с 28 декабря", - сказал Котяков на совещании президента с членами правительства.

По словам Котякова, с начала нового года в России всеми вопросами, связанными с социальными выплатами населению, включая пенсии и пособия, будет заниматься Социальный фонд. Он объединит Пенсионный фонд и Фонд социального страхования, передает "Интерфакс".

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