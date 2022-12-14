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Российские "Терминаторы" отбили атаку ВСУ под Кременной

18:14
  • среда
  • 14 декабря 2022

Противника обратили в бегство

ВСУ предприняли несколько атак на линии Сватово-Кременная в Луганской народной республике. Все попытки прорыва обороны были отбиты бойцами российской группировки "Отважные" Центрального военного округа. В бою участвовали боевые машины поддержки танков "Терминатор".

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"Обстановка остается напряженной, но мы удерживаем линию фронта. Используем артиллерию для уничтожения опорных пунктов противника, танки, ТОС "Солнцепек". При отражении нескольких атак нам здорово помог "Терминатор", буквально обратив противника в бегство", — рассказал один из бойцов агентству РИА Новости.

Сватовское направление имеет стратегически важное значение. Здесь открываются пути к нескольким населенным пунктам ЛНР, потому боевики ВСУ не оставляют попыток прорыва. "Терминаторы", разработанные "Уралвагонзаводом", выдерживают попадание из Javelin и других противотанковых комплексов, стоящих на вооружении стран НАТО.

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