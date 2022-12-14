Российские "Терминаторы" отбили атаку ВСУ под Кременной

Противника обратили в бегство

ВСУ предприняли несколько атак на линии Сватово-Кременная в Луганской народной республике. Все попытки прорыва обороны были отбиты бойцами российской группировки "Отважные" Центрального военного округа. В бою участвовали боевые машины поддержки танков "Терминатор".

"Обстановка остается напряженной, но мы удерживаем линию фронта. Используем артиллерию для уничтожения опорных пунктов противника, танки, ТОС "Солнцепек". При отражении нескольких атак нам здорово помог "Терминатор", буквально обратив противника в бегство", — рассказал один из бойцов агентству РИА Новости.

Сватовское направление имеет стратегически важное значение. Здесь открываются пути к нескольким населенным пунктам ЛНР, потому боевики ВСУ не оставляют попыток прорыва. "Терминаторы", разработанные "Уралвагонзаводом", выдерживают попадание из Javelin и других противотанковых комплексов, стоящих на вооружении стран НАТО.

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