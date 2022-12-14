ООН представит "Новую повестку за мир"

Уже в следующем году

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сообщил, что в 2023 году представит "Новую повестку за мир".

"Она будет обращена ко всем странам и направлена на решение полного спектра новых и старых вызовов безопасности, с которыми мы сталкиваемся: местными, национальными, региональными и международными", - уточнил он.

По словам Гутерриша, будут рассматриваться пути реформирования действующих инструментов посредничества, миротворчества и борьбы с терроризмом, а также - вопросы киберпространства и космоса.

Как добавил генсек, от стран потребуется выработать рамки для укрепления системы многосторонних решений и урегулирования активной геополитической конкуренции, передает ТАСС.

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