Опубликованы пророчества Ванги на 2023 год

На Землю обрушится солнечная буря

Смертоносная "солнечная буря" обрушится на Землю в 2023 году. Это только часть не слишком оптимистичных пророчеств "Балканского Нострдамуса" - бабы Ванги из Петрича – которые публикуют в преддверии Нового года болгарские СМИ.

Знаменитая пророчица предсказала, что в 2023 году одна из стран проведет испытание биологического оружия. Какое именно государство пойдет на такой шаг, Ванга не уточнила. Вдобавок на Землю, по данным предсказательницы, обрушится сильнейшая солнечная буря.

Свидетельство о таком явлении сохранились в исторических хрониках. Солнечная буря обрушилась на Землю в 1582 году, она длилась три дня. Современники назвали ее "великий пожар": рассказывали, что все небо было объято пламенем, оно как будто горело, пишет Bulgaria ON AIR.

Третий пункт в пророчествах "провидицы из Петрича" еще больше сгущает краски. Ясновидящая предсказала, что в 2023 году изменится орбита Земли. Если это произойдет, планету ждет целая серия катастроф.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"