ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Опубликованы пророчества Ванги на 2023 год

18:56
  • среда
  • 14 декабря 2022

На Землю обрушится солнечная буря

Смертоносная "солнечная буря" обрушится на Землю в 2023 году. Это только часть не слишком оптимистичных пророчеств "Балканского Нострдамуса" - бабы Ванги из Петрича – которые публикуют в преддверии Нового года болгарские СМИ.

Предсказание Ванги о будущем Украины начало сбываться
Сбывшиеся предсказания Ванги, от которых мороз по коже

Знаменитая пророчица предсказала, что в 2023 году одна из стран проведет испытание биологического оружия. Какое именно государство пойдет на такой шаг, Ванга не уточнила. Вдобавок на Землю, по данным предсказательницы, обрушится сильнейшая солнечная буря.

Свидетельство о таком явлении сохранились в исторических хрониках. Солнечная буря обрушилась на Землю в 1582 году, она длилась три дня. Современники назвали ее "великий пожар": рассказывали, что все небо было объято пламенем, оно как будто горело, пишет Bulgaria ON AIR.

Третий пункт в пророчествах "провидицы из Петрича" еще больше сгущает краски. Ясновидящая предсказала, что в 2023 году изменится орбита Земли. Если это произойдет, планету ждет целая серия катастроф.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Ванга
Ванга
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.