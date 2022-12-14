Мэра Стамбула приговорили к тюремному сроку

За оскорбление представителей Центризбиркома

Стамбульский суд приговорил мэра турецкого мегаполиса Экрема Имамоглу к двум годам и семи месяцам лишения свободы за оскорбление представителей Центризбиркома, передает Habertürk.

"Каким бы ни было решение суда, жду всех жителей 16-миллионного Стамбула в Сарачхане", - написал ранее политик в соцсетях.

Лидер оппозиционной Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу прервал поездку в Германию и срочно вернулся в Стамбул.

Уточняется, что в случае утверждения приговора вышестоящей инстанцией Имамоглу может лишиться своего поста.

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