Клиника Charite в Германии отменила операции из-за нехватки персонала

В лечебном учреждении – волна опасной инфекции

Плановые несрочные операции в известной немецкой клинике Charite отменены. Причина – нехватка персонала. Недавно руководству клиники пришлось перевести медиков из других отделений в педиатрию, где зарегистрирована вспышка инфекции - респираторно-синцитиального вируса человека.

"Charite, начиная со следующего понедельника, будет вынуждена отменить все плановые операции пока до конца года", - цитирует представителя клиники Маркуса Хеггена газета Bild.

Руководство клиники призывает носить маски в помещениях, чтобы сдержать распространение инфекции и тем самым облегчить нагрузку на медицинских работников. В клинике сожалеют о вынужденных мерах, однако они необходимы, чтобы была возможность проводить неотложные процедуры и операции, передает РИА Новости.

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