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Маск заблокировал следивший за его самолетом аккаунт в Twitter

19:47
  • среда
  • 14 декабря 2022

Ранее он предлагал владельцу удалить страницу за 5 тысяч долларов

Аккаунт в Twitter, размещавший информацию о передвижениях самолета Илона Маска, заблокирован. Его владелец получил уведомление о нарушении правил сообщества, передает агентство Bloomberg.

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Учетную запись с 2020 года вел студент Университета Центральной Флориды Джек Суини. По данным агентства, в 2021 году Маск предложил Суини удалить учетную запись за 5 тысяч долларов. Однако студент потребовал увеличить сумму вознаграждения до 50 тысяч, так что сделка не состоялась.

27 октября Маск приобрел компанию Twitter за 44 миллиарда долларов. Вскоре после этого он анонсировал изменение политики блокировки учетных записей – подчеркнув, что его приверженность свободе слова настолько сильна, что даже не собирается запрещать аккаунт, отслеживающий передвижения его самолета.

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