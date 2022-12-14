Военный бюджет покрывает операционные расходы миссий и операций по всему миру

НАТО установила военный бюджет на 2023 год, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу альянса.

"Гражданский бюджет установлен в размере 370,8 млн евро, а военный бюджет - в размере 1,96 млрд евро, что на 27,8% и 25,8% больше, чем в 2022 году", - сказано в сообщении.

Уточняется, что гражданский бюджет предусматривает оперативные и программные расходы штаб-квартиры и средства на персонал.

Военный бюджет покрывает операционные расходы миссий и операций по всему миру, а также штаба командной структуры НАТО.

Еще один компонент общего финансирования - программа инвестиций в безопасность НАТО (NSIP). "Потолок NSIP на 2023 год составляет 1 млрд евро, что на 26,6% больше, чем в 2022 году", - сообщили представители альянса.

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