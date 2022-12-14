Путин обсудил с кабмином здравоохранение и соцподдержку

Важное направление работы - иммунизация населения

Еженедельный рост заболеваний гриппом и ОРВИ в России достигает 35%. С этой информации Владимир Путин начал совещание с правительством. Основным докладчиком по этой теме была глава Роспотребнадзора. По словам Анны Поповой, на данный момент ковид в сравнении с другими вирусами - аутсайдер. А самым эффективным методом профилактики по-прежнему остается вакцинация. Прививку от гриппа накануне сделал и сам президент.

Помимо вопросов здоровья, члены правительства подняли проблемы загрязнения Волжского бассейна предприятиями ЖКХ, обсудили отсрочку уплаты страховых взносов предпринимателям и необходимость перевода бумажных лицензий и разрешений для бизнеса в электронный вид.

Заболеваемость коронавирусом в этом году по сравнению с предыдущим снизилась в 5 раз. И теперь главной проблемой специалисты называют уже другой вирус - гриппа.

"Я вижу, что, к сожалению, у нас ОРВИ и грипп растет, чуть ли не 30–35 процентов в неделю, по-моему", - отметил президент.

Резкий скачок врачи фиксируют по всей стране. В Архангельской области пришлось даже ограничить проведение культурно-массовых мероприятий. В Санкт-Петербурге вновь вводят масочный режим. Тревожные новости приходят из Кемерова. Там эпидпорог по гриппу и ОРВИ превышен на 62 процента.

"Сегодня по сравнению с прошлой-позапрошлой неделей значительно выросло количество обращений в "красную зону" и вызовов на дом. Количество вызовов превышает двести, из них практически все температурящие на 90 процентов", - сообщила Ольга Никулина, заместитель главного врача по лечебно-профилактической работе поликлиники №5 в Кемерове.

Чаще всего болеют дети. Например, в Магадане на карантин закрыты уже десятки групп в детских садах и отдельные классы в школах. Проблема в том, что симптомы у гриппа, ковида и многих других респираторных инфекций схожи. Кроме высокой температуры, это ломота в теле, ярко выраженная слабость, головная боль. А вот лечить эти заболевания нужно по-разному. И чтобы врачи не ошибались с диагнозами, в России планируют ввести масштабное тестирование на грипп. Такое же, как и на коронавирус.

"В Российской Федерации обеспечена возможность значительного охвата населения тестированием. В период борьбы с ковидом по поручению председателя правительства были выделены средства и создана лаборатории крупные во всех субъектов российской федерации для тестирования. 18 тест систем отечественных зарегистрированы для диагностики гриппа", - рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко.

Другое важное направление работы - иммунизация населения. С этим - никаких проблем. В России доминирует штамм свиного гриппа. Медикам он знаком еще с 2009 года, и потому вакцины уже давно созданы и доказали свою эффективность.

"Помните, я несколько дней назад спрашивал вас, нужно делать прививку или нет. Вы мне сказали: "Да, надо сделать". Вот докладываю: вчера сделал. Всем коллегам тоже советую. Сегодня занимался спортом с утра в обычном режиме. Все нормально. Без всяких вопросов. У нас зима длинная, начало весны тоже часто бывает холодным, поэтому иммунизацию надо продолжать, надо людей защищать от всех этих болезней", - подчеркнул глава государства.

Говорили на встрече и о мерах соцподдержки. С 1 января на базе двух фондов - Пенсионного и Соцстраха - заработает Единый социальный фонд России.

"Это было необходимо для решения трёх ключевых задач. В первую очередь - повышения качества обслуживания граждан, в том числе путем упрощения доступа к госуслугам. Это снижение административной нагрузки для работодателей и расширение охвата обязательным социальным страхованием наших граждан", - отметил министр труда Антон Котяков.

"Нужно чтобы пошире это было освещено, чтобы люди понимали, что и как меняется, и сделать, чтобы не было никаких сбоев в работе. Это очевидно, в том числе и для участников экономической деятельности", - ответил Путин.

Поддержка бизнеса - особенно в условиях санкций - одно из ключевых направлений работы российского правительства, подчеркивает президент.

"Правительство своевременно разработало и оперативно приняло целый ряд таких мер поддержки бизнеса. Одна из этих мер - это изменение сроков уплаты страховых взносов в текущем 2022 году для тех компаний, который поставляют товары на внутренний рынок и вообще для реального сектора экономики", - сказал российский лидер.

"Мера была очень востребована. За второй квартал мера охватывала около 80 основных видов деятельности, причем это тот бизнес, который обеспечивает почти 70% занятости в экономике. Отсрочки за апрель и сентябрь текущего года, их погашение предусматривается в мае-октябре следующего года. Но в соответствии с вашим поручением, которое вы дали на Санкт-Петербургском экономическом форуме, график по отложенным платежам по страховым взносам возможно сделать еще более мягким, более льготным. Погасить отсрочку возможно будет равными долями в течение 12 месяцев, начиная с июня следующего года", - сообщил министр финансов Антон Силуанов.

Об итогах реформы контрольно-надзорной деятельности рассказал президенту вице-премьер Дмитрий Григоренко. Количество проверок, по его словам, кратно снизилось, устаревшие требования к предприятиям отменены. Вдвое сократились сроки получения лицензий и разрешений. А в следующем году эту процедуру и вовсе планируют полностью перевести в электронный формат. Путин такое предложение поддержал.

Ольга Оксенич, Юлия Богоманшина, Юлия Олейник, "ТВ Центр"

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