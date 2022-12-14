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Госдума решила сделать Георгиевскую ленту символом российской воинской славы

22:19
  • среда
  • 14 декабря 2022

Законопроет прошел второе чтение

Госдума сегодня приняла во втором чтении проект закона, который включает Георгиевскую ленту в число символов российской воинской славы, передает "ТВ Центр".

Каждый год в преддверии 9 мая миллионы граждан прикалывают на одежду черно-оранжевые ленточки. Законопроект эту традицию не ограничивает, но обязывает людей и организации уважительно относиться к воинскому символу. За публичное осквернение Георгиевской ленты предполагается штраф до 3 миллионов рублей, в особо циничных случаях - лишение свободы до 3 лет.

"Мы видим, как за рубежом Георгиевскую ленту запрещают. Законодательно. Причем не просто запрещают. Так, например, Латвия приравняла Георгиевскую ленту к знакам отличия СС и к свастике. Наш законопроект защищает историческую правду. Он защищает наши ценности - то, что объединяет миллионы жителей России и наших соотечественников за рубежом", - сказала Ольга Занко, заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, общественных и религиозных объединений.

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Георгиевская ленточка
Георгиевская ленточка
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