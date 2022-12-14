Главную елку страны привезли на Соборную площадь

За рулем фургона по традиции - сам Дед Мороз

В эти минуты на Соборной площади Кремля встречают главный символ наступающего Нового года. Красавицу-ель спилили в понедельник в Волоколамском районе Подмосковья, передает "ТВ Центр".

Сегодня ее бережно доставили в центр столицы на специальном автопоезде. За рулем фургона по традиции - сам Дед Мороз.

Лесной красавице 95 лет. Ее высота - 27 метров, а размах веток - 10 метров. Совсем скоро главная елка страны предстанет перед москвичами и гостями города в новогоднем убранстве.

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