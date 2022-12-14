"Компливит" поможет укрепить здоровье в сезон простуд

Для восполнения дефицита витаминов и минералов организму необходимо около четырех недель

В зимнее время организм человека особенно уязвим. Холод, инфекции, вирусы. Иммунная система не всегда может защитить от болезней. Поэтому следует укреплять здоровье.

Известно, что лучше предупредить, чем лечить. Потому в разгар сезона ОРВИ защитить иммунитет помогут отечественные витаминно-минеральные комплексы для взрослых и детей "Компливит".

"Витаминно-минеральный комплекс "Компливит" разработан специально для граждан России, его состав учитывает особенности климата и рациона питания россиян. Это и витамины группы В, и витамины А, Е, С. До 20 компонентов входит в состав витаминов "Компливит", - объяснила Елена Карева, фармаколог, доктор медицинских наук.

Сбалансированные составы - в одной таблетке. "Компливит" производят на одном из крупнейших фармацевтических заводов России, используя современные технологии, которые позволяют сохранять максимальную пользу каждого компонента.

"В технологии создания витаминно-минерального комплекса "Компливит" использована фармацевтическая современная технология раздельного гранулирования. Которая позволяет сохранить все полезные свойства и витаминов, и минералов, входящих в этот состав", - продолжила Карева.

Специально для детей - "Компливит Актив жевательный" в форме жевательных таблеток со вкусом банана или вишни с минимальным содержанием сахара.

"Содержание сахара в таблетках "Компливит актив жевательный" в 4 раза меньше, чем в витаминно-минеральных комплексах в виде мармеладных пастилок", - уточнила фармаколог.

Для восполнения дефицита витаминов и минералов организму необходимо около четырех недель. Потому прием витаминов стоит начать заблаговременно до сезона простуд.

Анастасия Мартынова, Виктор Мальцев, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"