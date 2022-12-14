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Вашингтон счел невозможным завершение боев на Украине к концу года

20:18
  • среда
  • 14 декабря 2022

Решение о мирных переговорах должен принимать Киев

В Вашингтоне не видят возможности завершения конфликта на Украине до конца текущего года. Решение о потенциальных мирных переговорах с Москвой должен принимать Киев, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.

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"Мы не ожидаем, что бои прекратятся в ближайшие зимние месяцы. Так что нет свидетельств, безусловно, нет ожиданий, что к концу года прекратится война", - сказал Кирби на брифинге.

Представитель американской администрации также не подтвердил информацию о включении зенитно-ракетных комплексов Patriot в будущий пакет военной помощи Украине. По словам Кирби, Белый дом пока не готов говорить о деталях нового пакета помощи, передает ТАСС.

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