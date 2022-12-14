В России выбрали спортсменку года

Церемония прошла во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой

Лауреатом Национальной спортивной премии в номинации "Гордость России" как спортсменка года стала фигуристка Анна Щербакова, передает РИА Новости.

Церемония прошла в Москве во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в среду. Победителей выбирал экспертный совет. Каждый лауреат получит премию в 1 миллион рублей.

Щербаковой 18 лет. На Олимпиаде в Пекине она завоевала золото в одиночном катании, на чемпионате Европы-2022 стала обладательницей серебра, а на чемпионате мира 2021 года стала первой в одиночном зачете.

Щербакова - первая фигуристка в истории, исполнившая четверной лутц на взрослых официальных соревнованиях и два четверных лутца в одной программе.

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