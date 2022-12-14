Трамп-"супергерой" пообещал американцам важное объявление

Экс-президент выступит с обращением 15 декабря

Дональд Трамп выступил в роли супергероя. Экс-президент опубликовал видеообращение к американцам в собственной социальной сети Truth Social.

"Америке нужен супергерой", - заявил бывший хозяин Белого дома. Картинка в видео сменяется изображением Трампа, стоящего на фоне золотой надписи с его именем, из глаз политика исходят лучи света. Экс-президент разрывает рубашку, под которой оказывается красный костюм супергероя с синей буквой "Т".

Надпись, которая появляется на экране после этого представления, предупреждает американцев о "важном объявлении". Сообщается, что Трамп выступит с ним в четверг, 15 декабря, передает РИА Новости.

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