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Минцифры выступило против запрета на удаленку для уехавших айтишников

21:35
  • среда
  • 14 декабря 2022

Это снизит темпы развития цифровых платформ

Законодательный запрет на удаленную работу в IT-компаниях для сотрудников, находящихся за границей, не принесет пользы. Напротив, это затормозит развитие цифровых решений в России, считают в ведомстве.

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"Введение тотального запрета может привести к снижению темпов развития цифровых платформ и решений, что в итоге может негативно сказаться на их конкурентоспособности… Наша задача - использовать весь доступный интеллектуальный потенциал разработчиков для внедрения новых цифровых сервисов", - говорится в сообщении Минцифры.

В ведомстве подчеркивают: в конечном итоге победит тот, кто сможет привлечь самые талантливые кадры - которые, в том числе, находятся и за рубежом. Решения по формату работы своих сотрудников должны принимать сами IT-компании. В то же время, Минцифры считает невозможным такую удаленную работу для разработчиков в проектах по созданию и развитию государственных информационных систем. Соответствующие требования следует включать в государственные контракты, передает "Интерфакс".

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