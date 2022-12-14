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США обсуждают создание трибунала над Россией

21:56
  • среда
  • 14 декабря 2022

В Европе аналогичную идею не поддержали

Идею создания трибунала над Россией в связи со специальной военной операцией на Украине рассматривают в США. Вопрос в стадии проработки, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

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"Что касается трибунала, мы все еще изучаем это предложение и прорабатываем данный вопрос. Мы хотим убедиться, что этот процесс продолжится, прежде чем мы скажем что-то определенное по данному поводу", — сказал представитель Белого дома на брифинге.

Ранее с аналогичным предложением - о создании специализированного международного трибунала по Украине - выступила Европейская комиссия. Однако главы МИД стран-членов Евросоюза идею не поддержали, передает ТАСС.

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