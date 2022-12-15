Кто их засудит? Западу напомнили о многочисленных преступлениях

Есть все основания устроить суд на Британией за геноцид ряда народов

Россию засудить хотят. А судьи кто? Известно, кто. Вы когда-нибудь слышали это имя - Эгил Левитс? Мало кто слышал. А этот человек хочет устроить международный трибунал, привлечь к ответственности Россию за то, что Евросоюз устроил для Украины. Эгил Левитс - это президент Латвии. Политик жёсткий, видимо, авторитетный.

Левитса осенила мысль, что суд над Россией можно организовать, например, в Риге. Дайте же Латвии хоть что-нибудь урвать для себя, откусить свой кусок от антироссийской компании, можно? А то вон Польше сколько бонусов.

Американское издание "Спектейтор" анализирует требование поляков: пусть Германия заплатит Варшаве за Вторую мировую 1 триллион 300 миллиардов евро! А почему только Германия?

"Бельгия, Португалия, Испания и Великобритания имели глобальные империи. Забудьте о том, что они просвещали туземцев. Колониальные администрации совершили множество несправедливостей. Придумать точные цифры будет нелегко, но счета за репарации для Брюсселя, Лиссабона, Мадрида и особенно Лондона, вероятно, будут ужасающими", - пишет СМИ.

Ещё бы, есть все основания устроить суд на Британией за геноцид китайского, индийского народов: истреблены были миллионы. Но кто ж засудит Британию? А Соединённые Штаты? Вьетнам, Ливия, Ирак имеют полное право предъявить иски американцам, в том числе и за свержение законной власти в стране. А Гаагский театр, в котором судили сербов за то, что НАТО и США убивали сербских детей и громили города?

До мысли устроить хоть какой-нибудь суд над Россией президент грозной Латвии, конечно, додумался не сам. Идею подкидывает Еврокомиссия, привыкшая побеждать Москву с трибуны.

Вы, друзья, сначала за свои авантюры расплатитесь, а потом суд над Россией устраивайте. Если сил хватит. А то у вас в действительности всё не так, как на самом деле.

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