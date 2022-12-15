Без кэшбека и билборда: как "спасти" русский язык от заимствований

Русская культура ориентирована на переваривание

Создание правовой основы для укрепления культурного единства становится заметным направлением в работе Думы. Так, ко второму чтению сейчас готовят проект закона о защите русского языка от чрезмерного употребления иностранных слов.

Какие же требования он будет содержать? Как разделить заимствованную, но приемлемую лексику и то, что можно назвать модным словесным мусором? В программе "События. 25-й час" Алексей Фролов обсудил эту тему с депутатом Госдумы Михаилом Делягиным.

"Русский язык, как и русская культура в целом, ориентирована на переваривание. Берем чужое, делаем его своим. И дальше – это наше и мы этим обогатились. Но в информационную эпоху процесс затопления информацией так быстр, что мы не успеваем переваривать", - отметил он.

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