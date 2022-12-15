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Названы имена новых героев спецоперации

08:53
  • четверг
  • 15 декабря 2022

Бойцы проявляют мужество

В российском Министерстве обороны рассказали о новых примерах доблести и героизма наших военнослужащих, которые защищают мирных жителей Донбасса.

Мотострелковая рота под командованием лейтенанта Джанбулата Тебердиева обороняла один из освобождённых населённых пунктов от превосходящих сил неонацистов. Благодаря грамотному руководству Джанбулата и профессионализму его подчинённых были отражены четыре атаки, уничтожен танк, три бронеавтомобиля и до 20 украинских радикалов.

Младший сержант Семён Никитин в ходе боёв за стратегически важную господствующую высоту корректировал огонь нашей артиллерии. Находясь на передней линии обороны, Семён увидел, что радикалы готовятся к атаке и огнём из ПТУР уничтожил две бронемашины противника и отделение пехоты, вынудив оставшихся в живых неонацистов спешно отступить.

Сержант Александр Артемьев, действуя в составе экипажа боевой машины, прикрывал наши подразделения от огня националистов, которые атаковали позиции российских военных. Александр и его экипаж уничтожили танк, два бронетранспортёра и более десятка боевиков.

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