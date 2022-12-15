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При пожаре на нефтезаводе в Ангарске погибли два человека

08:51
  • четверг
  • 15 декабря 2022

Возбуждено уголовное дело

Крупный пожар произошел в Иркутской области. Полыхал нефтеперерабатывающий завод в Ангарске. Общая площадь возгорания составила две с половиной тысячи квадратных метров, сообщает "ТВ Центр".
Задержан еще один подозреваемый по делу о пожаре в ТЦ "Мега Химки"

Два человека погибли, ещё пятеро пострадали - один из них госпитализирован. К борьбе с огнём привлекли более сотни спасателей, задействовали почти три десятка пожарных машин.

Сообщение о возгорании поступило после полуночи, справиться с огнём удалось лишь к утру. На месте работает комиссия, которая должна определить причины происшествия, а Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Нарушение требований промышленной безопасности".

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