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Канада восстановила санкции в отношении турбин для "Северного потока"

08:20
  • четверг
  • 15 декабря 2022

Летом из-за санкций возникли трудности с оборудованием

Оттава приняла решение восстановить действие санкций в отношении турбин для газопровода "Северный поток". Об этом в среду, 14 декабря, рассказала министр иностранных дел Канады Мелани Жоли.
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По словам политика, это означает отзыв временного разрешения, выданного ранее с целью позволить вернуть в Германию турбины, находившиеся на ремонте в Монреале.

Жоли заявила, что Канада принимает это решение, "признавая, что обстоятельства, при которых освобождение выдавалось, изменились и оно больше не служит первоначальной цели", сообщает ТАСС.

В начале сентября "Северный поток" остановился на неопределенное время из-за неисправности турбины. Первоначально планировалось, что газопровод не будет работать три дня — с 31 августа по 2 сентября, но позже в "Газпроме" рассказали о новых неполадках.

В частности, возникли проблемы с одной из турбин для "Северного потока" при возвращении после ремонта из Канады. Агрегат находился в Германии и доставить его в Россию нельзя было из-за действующих санкций.

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