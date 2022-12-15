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Посольство России в США сочло провокацией возможную передачу Киеву ЗРК Patriot

08:40
  • четверг
  • 15 декабря 2022

Этот шаг обсуждают США и Украина

Передача Соединёнными Штатами Украине зенитных ракетных комплексов Patriot стала бы очередным провокационным шагом, который может привести к непредсказуемым последствиям. Об этом говорится в опубликованном в среду, 14 декабря, комментарии посольства России в Вашингтоне.
CNN узнал о планах США объявить о передаче Украине ЗРК Patriot

В дипмиссии заявили, что продолжение поставок западного оружия Украине "только укрепит чувство безнаказанности режима Зеленского и подтолкнет его к новым преступлениям против мирных жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей".

Посольство также отметило, что Вашингтон и без предоставления Patriot все глубже втягиваются в конфликт на Украине, поскольку "поток вооружений растет, расширяется подготовка украинских военнослужащих, ВСУ снабжаются разведданными".

Кроме того, все чаще обсуждается отправка в зону боевых действий американских военных специалистов, а граждане США участвуют в противостоянии в качестве наемников.

Российское посольство подчеркнуло, что это наносит колоссальный урон не только российско-американским отношениям, но и создает дополнительные риски для глобальной безопасности. Именно Соединенные Штаты несут ответственность за затягивание и эскалацию украинского конфликта, цитирует заявление дипмиссии ТАСС.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее выразил согласие с мнением заместителя председателя Совбеза Дмитрия Медведева о том, что системы Patriot в случае доставки их из США на Украину станут законной целью для российских военных. При этом чиновник призвал пока воздержаться от комментариев насчет вероятных поставок комплексов Patriot на Украину, поскольку пока "это все сообщения СМИ", а "в наше время сообщения СМИ – вещь ненадежная".

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