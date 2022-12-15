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Politico: ЕС и НАТО призовут Россию "покинуть Украину"

08:58
  • четверг
  • 15 декабря 2022

Ожидается официальное заявление такого содержания

Евросоюз и Североатлантический альянс могут в ближайшее время официально опубликовать заявление с призывом к России покинуть Украину. Об этом пишет Politico со ссылкой на попавший в его расположение документ.
Вашингтон счел невозможным завершение боев на Украине к концу года

Как сообщает издание, это заявление "находилось в работе более года", однако его публикацию откладывали из-за трений между Турцией и Кипром. В документе содержится призыв к российским властям незамедлительно прекратить боевые действия и вывести войска с территории Украины.

Предполагается, что окончательная версия документа может быть представлена уже на следующей неделе или в начале 2023 года, хотя присутствует определенный скепсис в ЕС и в НАТО о возможности такого заявления, утверждают источники.

Официальное подтверждение существования такого заявления и работы над ним не поступало ни от властей ЕС, ни от представителей НАТО.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что ВСУ сражаются за ценности Европы и "выживание страны", поэтому необходимо продолжать поддерживать Украину. По утверждению чиновника, среди части жителей Европы распространено мнение о возможности завершить конфликт на Украине путем прекращения поддержки в ее адрес, однако оно ошибочное.

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