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Генсека ООН встревожила ситуация вокруг Лачинского коридора

09:15
  • четверг
  • 15 декабря 2022

Политик призвал Армению и Азербайджан к деэскалации напряженности

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность ситуацией вокруг Лачинского коридора, который является единственной дорогой, связывающей Армению и Нагорный Карабах.
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Политик призвал стороны конфликта в Нагорном Карабахе к деэскалации напряженности и обеспечению свободы и безопасности передвижения по коридору в соответствии с достигнутыми ранее договоренностями.

Гутерриш также подтвердил свою поддержку сохраняющихся усилий по урегулированию в регионе, сообщает ТАСС со ссылкой на офис административного главы всемирной организации.

13 декабря Совет безопасности непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) обратился к командованию российских миротворческих сил в связи с блокировкой Азербайджаном Лачинского коридора. Этот участок связывает Нагорный Карабах с Арменией. В обращении подчеркивается недопустимость закрытия Лачинского коридора, поскольку это приведет к гуманитарной катастрофе в непризнанной республике.

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