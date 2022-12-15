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Москвичам пообещали сильные морозы с 19 декабря

09:38
  • четверг
  • 15 декабря 2022

Температура может опускаться до минус 16-17 градусов

Ощутимые морозы прогнозируются в столичном регионе в начале следующей недели. Об этом в четверг, 15 декабря, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Москвичей предупредили о резком похолодании после оттепели

Метеоролог отметил, что температура начнет снижаться уже в воскресенье. Днем и ночью ожидается 7-12 градусов мороза, а в понедельник ночью столбики термометров опустятся уже до 15-16 градусов ниже нуля. Во вторник днем будет уже до минус 10 градусов, а ночью — около 17 градусов мороза.

Однако, несмотря на значительное похолодание, погода будет приятной — много солнца, высокие сугробы, отсутствие осадков, пообещал Вильфанд.

Эксперт также заверил, что морозы "точно не будут продолжаться до конца года", и призвал "ожидать очередных изменений", сообщает ТАСС.

Ранее метеорологи уже предупреждали, что в в ближайшие дни произойдет очередная смена погоды. При этом дожди станут менее интенсивными, а затем начнется понижение температуры и снегопады. Это произойдет в связи с тем, что на смену теплому воздуху со Средиземного моря в столичный регион начнут поступать воздушные массы с запада и юго-запада.

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