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В Госдуму внесут законопроект о налоговых льготах на дачи

10:01
  • четверг
  • 15 декабря 2022

Садовые дома могут внести в число объектов, на которые распространяется налоговая льгота для отдельных категорий граждан

Группа депутатов и сенаторов подготовила законопроект, предполагающий внесение изменений в Налоговый кодекс. Они предусматривают включение садовых (дачных) домов в число объектов, на которые распространяется налоговая льгота для отдельных категорий граждан.

Парламентарии напомнили, что в соответствии со ст. 407 ч. 2 Налогового кодекса отдельным категориям налогоплательщиков предоставляется льгота в размере подлежащей уплате суммы налога в отношении объекта в собственности, который не используется в предпринимательской деятельности.

К таким льготникам относятся Герои Советского Союза и Герои России, лица, награжденные орденом Славы трех степеней, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, пенсионеры и некоторые другие категории граждан.

Налоговая льгота предоставляется указанным категориям граждан в отношении одного объекта налогообложения каждого вида по их выбору: квартира, часть квартиры или комната; жилой дом или часть жилого дома; гараж или машино-место. Однако на садовые дома (дачи), площадь которых превышает 50 кв. м и которые расположены на земельных участках для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства такая льгота не распространяется.

В результате инвалиды и пенсионеры, проживая в жилых домах, должны в отношении садовых домов платить налог на имущество, указывают авторы законодательной инициативы. Они предлагают включить на федеральном уровне в число видов объектов налогообложения, на которые распространяется указанная налоговая льгота, садовые дома, сообщает RT.

Ранее в Госдуме предлагали ввести еще одну налоговую льготу для российских пенсионеров — освободить их от обязанности по уплате пошлины на регистрацию жилья, полученного по наследству. Размер пошлины за регистрацию прав собственности на недвижимое имущество составляет 2 тысячи рублей.

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